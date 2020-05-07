Коронавирус не вызвал всплеска смертности в Украине – Дубилет

Слухи о замалчивании высокой смертности от коронавируса в Украине не подтверждаются данными общей статистики.

Коронавирусная эпидемия не привела к заметному увеличению смертности в Украине, как это произошло в западных странах. Об этом заявил в своем Телеграм-канале бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные статистики.

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“Часто приходится сталкиваться с мнением, что коронавирус на самом деле забрал больше жизней, чем показывает официальная статистика. Решили проверить это по данным общей смертности в Украине“, - написал экс-министр.

Дубилет опубликовал график, на котором указаны данные по смертности в Украине за январь-апрель в сравнение с аналогичными показателями 2013-2020 годов.

Сверху — данные по дням, ниже — среднее за неделю Дмитрий Дубилет/Телеграм

Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики, - отметил Дубилет.

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Также бывший министр обратил внимание на тенденцию к сокращению общего количества смертей в стране из года в год. По его словам, это объясняется сокращением населения по естественным причинам, а также из-за оккупации части украинской территории.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За все время эпидемии по официальным данным в Украине зафиксировано 340 летальных случаев от коронавируса.

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