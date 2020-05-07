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Коронавирус не вызвал всплеска смертности в Украине – Дубилет

Комментариев: 4
Слухи о замалчивании высокой смертности от коронавируса в Украине не подтверждаются данными общей статистики.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
Пресс-служба Кабмина

Коронавирусная эпидемия не привела к заметному увеличению смертности в Украине, как это произошло в западных странах. Об этом заявил в своем Телеграм-канале бывший министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет со ссылкой на данные статистики.

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“Часто приходится сталкиваться с мнением, что коронавирус на самом деле забрал больше жизней, чем показывает официальная статистика. Решили проверить это по данным общей смертности в Украине“, - написал экс-министр.

Дубилет опубликовал график, на котором указаны данные по смертности в Украине за январь-апрель в сравнение с аналогичными показателями 2013-2020 годов.

Сверху — данные по дням, ниже — среднее за неделю
Сверху — данные по дням, ниже — среднее за неделю
Дмитрий Дубилет/Телеграм

Как видите, на период карантина смертей в абсолютном значении, к счастью, больше не стало. Это сильно отличается от подобных графиков из стран Европы и США, где хорошо видны страшные пики, - отметил Дубилет.

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Также бывший министр обратил внимание на тенденцию к сокращению общего количества смертей в стране из года в год. По его словам, это объясняется сокращением населения по естественным причинам, а также из-за оккупации части украинской территории.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 мая в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За все время эпидемии по официальным данным в Украине зафиксировано 340 летальных случаев от коронавируса.

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Теги: коронавирус, смерть, смертность, Дубилет, статистика
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Комментариев (5)
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hjgffrter    07.05.2020, 14:48
Оценка:  0
hjgffrter
И без коронавируса в нашей недостране ежегодно из жизни уходило по 500000+ человек.А учитывая очень низкое количество обследованных на коронавирус,радоваться особо не стоит.Люди массово умирают.От чего,неизвестно.
Woodbrother    07.05.2020, 14:37
Оценка:  +1
Woodbrother
37 миллионов гривень за мошенническую перепись населения этот любитель диджитализации должен вернуть.
СливнойБачок    07.05.2020, 14:33
Оценка:  0
СливнойБачок
Не вызвал ? Так ты сравни с Вьетнамом, Тайландом, Монголией. Сколько по-твоему должно умереть Украинцев, скотина? Для меня, смерть одного Украинца, это уже много.
ВосставшийИзБана    07.05.2020, 14:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Его статистике верить нельзя. Он уже раз облажался со статистикой. Даже рандомизатор не применил.
ВосставшийИзБана    07.05.2020, 14:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
О! Мистер 0,888 всплыл.
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