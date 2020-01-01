Рада утвердила большие компенсации для медиков с COVID-19

За болезнь и за смерть врача, лечившего коронавирусных больных, теперь полагается крупная выплата.

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3376-1 “О внесении изменений в статью 39 ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней“ (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей). Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, его поддержали 340 парламентариев.

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Проектом закона предлагается установить, что государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения:

в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившей вследствие заболевания коронавирусной болезнью, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения – в зависимости от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, но не менее 300-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

Читай также: Вспышка COVID-19 в Институте рака: закрыто одно из отделений в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней – в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней – в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года; в случае инфицирования работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней, страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. В случае смерти такого работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

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Документом определяется, что в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, такой медицинский работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Предлагается предусмотреть, что члены семьи такого работника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины для членов семьи, родителей и иждивенцев военнослужащих, проходивших военную службу и смерть которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

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Действие документа предусмотрено распространить на все случаи инфицирования или смерти в результате инфицирования коронавирусной болезнью медиков, которые выполняли профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения COVID-19, имели место с момента установления Кабинетом министров Украины карантина.

Напомним, в четверг, 7 мая, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины прямо в сессионном зале произошла словесная перепалка между нардепом от “ЕС” Ириной Геращенко “слугами народа”. Депутаты поссорились при обсуждении законопроекта о выплатах врачам, заболевшим или погибшим при лечении коронавирусных больных.

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