Доктор Комаровский назвал лакомство, которое укрепляет иммунитет

Он отметил, что сладость прекрасно борется с инфекцией.

Украинский врач Евгений Комаровский назвал сладкое лакомство, которое может помочь в борьбе с инфекциями. По его словам, мороженое положительно влияет на укрепление иммунитета, влияние холода на миндалины способствует укреплению полости рта. Об этом Комаровский рассказал в интервью Today.ua.

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Так, по его словам, регулярное употребление мороженого приводит к формированию устойчивости к различного рода болезням. Комаровский отметил, что покупать мороженое следует регулярно. Применение этого лакомства всего один раз в месяц не даст никакого эффекта.

Я очень часто рассказываю о том, что для укрепления местного иммунитета полости рта регулярное воздействие холода на миндалины - это очень круто, - сказал Комаровский.

Он также отметил, что некоторым детям мороженое противопоказано. Его не рекомендуется употреблять детям с ожирением, так как продукт имеет высокую калорийность. Противопоказания к мороженому не имеют ничего общего с хроническими заболеваниями.

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Напомним, ранее Комаровский рассказал, может ли самогон убить вирус. По словам доктора Комаровского, такие вопросы часто беспокоят украинцев.

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