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В Украине 17 858 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразилось 528 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 700 случаев;
  • Волынская область - 599 случаев;
  • Днепропетровская область - 806 случаев;
  • Донецкая область - 121 случай;
  • Житомирская область - 540 случаев;
  • Закарпатская область - 858 случаев;
  • Запорожская область - 365 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
  • Кировоградская область - 441 случай;
  • г. Киев - 2221 случай;
  • Киевская область - 1143 случая;
  • Львовская область - 969 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 236 случаев;
  • Одесская область - 734 случая;
  • Полтавская область - 263 случая;
  • Ровенская область - 1104 случая;
  • Сумская область - 161 случай;
  • Тернопольская область - 1065 случаев;
  • Харьковская область - 773 случая;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 235 случаев;
  • Черновицкая область - 2647 случаев;
  • Черкасская область - 363 случая;
  • Черниговская область - 105 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, на Буковине за сутки от COVID выздоровело больше, чем заболело. За сутки в регионе выявили 47 заболевших коронавирусом, а выздоровели - 52. Всего в области уже почти 2650 инфицированных.

 

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Теги: коронавирус, вирус, МОЗ, статистика
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