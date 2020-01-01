В Украине 17 858 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 700 случаев;
- Волынская область - 599 случаев;
- Днепропетровская область - 806 случаев;
- Донецкая область - 121 случай;
- Житомирская область - 540 случаев;
- Закарпатская область - 858 случаев;
- Запорожская область - 365 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
- Кировоградская область - 441 случай;
- г. Киев - 2221 случай;
- Киевская область - 1143 случая;
- Львовская область - 969 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 236 случаев;
- Одесская область - 734 случая;
- Полтавская область - 263 случая;
- Ровенская область - 1104 случая;
- Сумская область - 161 случай;
- Тернопольская область - 1065 случаев;
- Харьковская область - 773 случая;
- Херсонская область - 167 случаев;
- Хмельницкая область - 235 случаев;
- Черновицкая область - 2647 случаев;
- Черкасская область - 363 случая;
- Черниговская область - 105 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, на Буковине за сутки от COVID выздоровело больше, чем заболело. За сутки в регионе выявили 47 заболевших коронавирусом, а выздоровели - 52. Всего в области уже почти 2650 инфицированных.
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