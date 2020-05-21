Летом в армию призовут украинцев, закончивших военную кафедру вуза

Офицеры запаса, получившие звание в вузе, но не служившие в армии, пройдут трехмесячную переподготовку.

В июне - июле текущего года на военную службу призовут 500 офицеров запаса. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

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“Министр обороны Украины подписал приказ от 19 мая 2020 № 157 “О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в июне - июле 2020 года“, - говорится в сообщении.

Согласно приказу, призвать планируют 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет по 16 военно-учетным специальностям. Речь идет о лицах, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

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Офицеров назначат на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях ВУЗов для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Подготовку призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации планируется начать со 2 июля 2020 года.

Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их освобождения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных Сил Украины офицерским составом, - отмечают в Генштабе.

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После завершения подготовки предусматривается назначить офицеров на должности в воинские части Вооруженных Сил Украины.

Вместе с тем сообщается, что к участию в операции объединенных сил призванные офицеры привлекаться не будут. Привлечение их к проведению Операция объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.

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На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.

Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.

Напомним, в апреле Кабмин отложил на месяц весеннюю призывную кампанию 2020. Из-за коронавирусы все обычные сроки проводимых мероприятий были сдвинуты на месяц, но плановые показатели оставлены без изменений.

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