Новый конфуз пресс-службы Зеленского: "президент Канады"

На День вышиванки Зеленский отправил подарки несуществующему президенту Канады.

Пресс-служба Офиса президента в очередной раз допустила нелепую ошибку при составлении пресс-релиза. Так, в четверг, 21 мая, президентские помощники отчитались о том, что чета Зеленских отправила лидерам мировых держав подарки ко Дню вышиванки. При этом среди получателей был указан “президент Канады“.

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“Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады , Республики Польша, Турецкой Республики и других стран“, - было сказано в сообщении на сайте президента Украины.

president.gov.ua

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Нелепость ситуации заключается в том, что Канада – не является республикой. Это конституционная монархия, где формальным главой государства является британский монарх (в настоящее время – королева Елизавета II), чьи полномочия в стране представляет генерал-губернатор. В то же время фактическим руководителем государства является премьер-министр (в настоящее время – Джастин Трюдо).

Таким образом, не ясно, кому именно поступили подарки в Канаде, поскольку должности президента в стране просто нет. Вероятнее всего, под президентом подразумевался именно Джастин Трюдо, который воспринимается реальным руководителем государства. К тому же супругу канадского премьера неофициально часто называют первой леди, хотя такой титул в стране формально не утвержден.

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Примечательно, что спустя некоторое время в пресс-службе президента Украины осознали свою ошибку и отредактировали изначальное сообщение, заменив фразу “президенты и первые леди“ одним словом – “лидеры“.

president.gov.ua

Напомним, в июле прошлого года пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады с другим городом. Вместо Оттавы столицей назвали город Торонто.

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