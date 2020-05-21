Офис Генпрокурора откроет дело против Байдена

Офис Генпрокурора начнет расследование возможного вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Соответствующий документ опубликован в ЕРСР.

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Расследование будет проходить по части 2 статьи 343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).



Данное решение принял судья Печерского райсуда Вовк. Постановление суда обжалованию не подлежит.



Виктор Шокин занимал пост руководителя генеральной прокуратуры Украины с февраля 2015 года до апреля 2016 года.



Напомним, Порошенко отреагировал на скандал с прослушкой разговора между ним и Джо Байденом.

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