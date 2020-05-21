Офис Генпрокурора откроет дело против Байдена
Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Соответствующий документ опубликован в ЕРСР.
Читай также: У Байдена не считают компроматом его разговоры с Порошенко
Расследование будет проходить по части 2 статьи 343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).
Данное решение принял судья Печерского райсуда Вовк. Постановление суда обжалованию не подлежит.
Виктор Шокин занимал пост руководителя генеральной прокуратуры Украины с февраля 2015 года до апреля 2016 года.
Напомним, Порошенко отреагировал на скандал с прослушкой разговора между ним и Джо Байденом.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.