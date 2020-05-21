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Офис Генпрокурора откроет дело против Байдена

Комментариев: 4
Офис Генпрокурора начнет расследование возможного вмешательства в деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.
Экс-вице-президент США Джо Байден
Экс-вице-президент США Джо Байден
EPA/UGP

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора Украины открыть уголовное производство относительно возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Соответствующий документ опубликован в ЕРСР.

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Расследование будет проходить по части 2 статьи 343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Данное решение принял судья Печерского райсуда Вовк. Постановление суда обжалованию не подлежит. 

Виктор Шокин занимал пост руководителя генеральной прокуратуры Украины с февраля 2015 года до апреля 2016 года. 

Напомним, Порошенко отреагировал на скандал с прослушкой разговора между ним и Джо Байденом.

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Теги: Байден, Шокин, генпрокурор, Офис Генпрокурора, расследование, Печерский суд
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Комментариев (4)
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Lena_A    21.05.2020, 16:52
Оценка:  0
Lena_A
На Путина откройте дело...
askjhl    21.05.2020, 16:46
Оценка:  -22
askjhl
За Байдена можно не переживать, если что стерненко его отмажет, у него в прокуратуре всё схвачено.
Операторська    21.05.2020, 16:40
Оценка:  -1
Операторська
клоуни-ідіоти
Noblesse_obliger    21.05.2020, 16:36
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Клоуны из квартала.
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