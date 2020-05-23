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В Вышгороде 16-летний подросток застрелил мужчину из его же карабина

Комментариев: 2
Подростка задержала полиция.
Орудие убийства
Орудие убийства
kv.npu.gov.ua

В субботу ночью, 23 мая, около 3 часов ночи произошел конфликт между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. В результате конфликта, который перерос в драку, был застрелен 45-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

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Так, во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у мужчины в сумке оружие. Выхватив карабин, подросток совершил прицельный выстрел в мужчину. В это время другой подросток сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, пострадавший мужчина вызвал полицию.

Как сообщается, от полученного огнестрельного ранения 45-летний житель Вышгорода скончался на месте. Полицейские изъяли карабин МКМ-072СБ и патроны к нему. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертиз. 

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Правоохранители задержали четверых несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и одного 19-летний параня. Среди задержанных - 16-летний парень, которого подозревают в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода.

Изъятые патроны
Изъятые патроны
kv.npu.gov.ua

Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 УКУ. 

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Напомним, ранее в Кривом Роге девушка из травмата расстреляла прокурора. Мужчина тяжело ранен.

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Теги: Подростки, Стрельба, Оружие, Конфликт, Убийство
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Комментариев (2)
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naswevret    23.05.2020, 14:54
Оценка:  -22
naswevret
Пули калибра 7,62x39 мм прошивают навылет даже на дистанции в сотни метров...Мужика жаль,надо было ему не светить ствол,а сразу шмалять по ногам этих выблядков-вырожденцев.Но уже всё.
Потому_что    23.05.2020, 14:40
Оценка:  +1
Потому_что
Ни дня без убийств, изнасилований. Это говорит о безнадежно отвратительной работе полиции. Пора реформировать этих недореформированных.
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