Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
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Глава украинского государства поздравил израильского премьера со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности. Владимир Зеленский отметил, что Украина и Израиль всегда были и впредь останутся надежными друзьями и партнерами.
В ходе телефонной беседы Зеленский и Нетаньяху обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.
Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом, - сказал Президент.
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В ответ на это Нетаньяху пообещал, что израильское правительство рассмотрит запрос Украины, также отметив дружеские отношения двух государств.
Президента Зеленский также попросил своего собеседника в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое было подписано еще 21 января 2019 года.
Обсудив двусторонние торговые отношения, Нетаньяху в заключение пригласил президента Владимира Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.
Напомним, в Израиле стартует суд над новоназначенным премьер-министром Нетаньяху. Главу правительства обвиняют во взяточничестве и злоупотреблениях по трем делам.
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