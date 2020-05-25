Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля

Зеленский созвонился с премьер-министром Нетаньяху и обсудил двустороннюю торговлю и борьбу с коронавирусом.

Нетаньяху и Зеленский обсудили торговлю и коронавирус фотоколлаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Читай также: Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за COVID-19

Глава украинского государства поздравил израильского премьера со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности. Владимир Зеленский отметил, что Украина и Израиль всегда были и впредь останутся надежными друзьями и партнерами.

В ходе телефонной беседы Зеленский и Нетаньяху обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.

Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом, - сказал Президент.

Читай также: Израильские ученые создали вакцину от COVID-19

В ответ на это Нетаньяху пообещал, что израильское правительство рассмотрит запрос Украины, также отметив дружеские отношения двух государств.

Президента Зеленский также попросил своего собеседника в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, которое было подписано еще 21 января 2019 года.

Обсудив двусторонние торговые отношения, Нетаньяху в заключение пригласил президента Владимира Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.

Напомним, в Израиле стартует суд над новоназначенным премьер-министром Нетаньяху. Главу правительства обвиняют во взяточничестве и злоупотреблениях по трем делам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.