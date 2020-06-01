КПВВ на Донбассе перешли на летнее время

С 1 июня КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с 06:00 до 20:00.

Неработающие из-за карантина КПВВ перешли на летнее время facebook.com/pressjfo.news

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему запрещен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - отмечается в сообщении.

В частности, на летний режим работы будут переведены:

КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;

КПВВ Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;

КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;

КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь);

КПВВ Гнутово» (с.Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь;

КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.

В пресс-центре также напомнили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.

В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что запрет на пересечение КПВВ Донбасса продлили до 22 июня. Также продолжает действовать режим "красный".

Напомним, в Кабмине пояснили, кому можно пересечь закрытые КПВВ на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet