КПВВ на Донбассе перешли на летнее время
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил с понедельника, 1 июня, переходят на летний режим работы: с 06:00 до 20:00. Однако, пропуск через них по-прежнему запрещен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим функционирования и будут осуществлять пропускные меры с 06:00 до 20:00", - отмечается в сообщении.
В частности, на летний режим работы будут переведены:
- КПВВ Золотое - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;
- КПВВ Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;
- КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;
- КПВВ Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Мариуполь);
- КПВВ Гнутово» (с.Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь;
- КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.
В пресс-центре также напомнили, что с 22 марта с целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции приостановлен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.
В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения. О восстановлении пропуска через КПВВ будет сообщено дополнительно.
Ранее сообщалось, что запрет на пересечение КПВВ Донбасса продлили до 22 июня. Также продолжает действовать режим "красный".
Напомним, в Кабмине пояснили, кому можно пересечь закрытые КПВВ на Донбассе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet