Итоги 3 июня: Анонс по карантину и новый праздник для фермеров

Президент учредил День фермера, в Кабмине анонсировали новые послабления карантина: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине зафиксировали суточный скачок COVID-19

По состоянию на утро 3 июня в Украине выявили 24 823 случая коронавируса, из них 735 закончились смертью и 10 440 − выздоровлением. За сутки COVID-19 подтвердили у 483 человек, что на 155 больше, чем днем ранее. Лидерами по заражению являются Черновицкая (3442) и Ровенская (1873) области, а также город Киев (3133).

Как заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется.

У злостных нарушителей ПДД отберут права

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ответственность водителей за неоднократное превышение допустимой скорости будет повышаться. МВД разработало соответствующий законопроект и планирует внести его на рассмотрение в Раду.

Отметим, парламент принял в первом чтении законопроект, который увеличивает штрафы для пешеходов за нарушение правил при переходе дорог.

Кабмин снова смягчил карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 5 июня кафе и рестораны могут начать принимать посетителей внутри, отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, а также будет запущено внутреннее авиасообщение.

Первая в Европе страна официально заявила о победе над COVID-19

Черногория первой в Европе официально объявила о прекращении эпидемии COVID-19 в стране. Новых случаев заражения не выявляли уже на протяжении 28 дней, а все, кто был госпитализирован – выздоровели.

После встречи с главами вузов Зеленский издал срочный указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам развития высшего образования как консультативно-совещательного органа при главе государства. Он также поручил Кабмину до 1 ноября обеспечить разработку стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы.

Зеленский ввел в Украине новый праздник

Кабинет министров одобрил проект указа главы государства об учреждении в Украине нового праздника − Дня фермера, который будут ежегодно отмечать 19 июня.

Украинский аграрный экспорт растет

В январе-мае 2020 года Украина экспортировала сельхозпродукции на 9,072 миллиарда долларов, что на 2% (180,3 миллиона долларов) больше, чем годом ранее.

Как отметили в Минэкономразвития, традиционно в структуре экспорта преобладает продукция растениеводства − зерновые культуры, масла и продукты переработки.

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