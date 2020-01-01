В Украине скончался первый больной заключенный с коронавирусом

Мужчина находился в исправительной колонии.

В Кропивницком скончался заключенный исправительной колонии, у которого был обнаружен COVID-19.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Известно, что заключенный умер в Кропивницкой исправительной колонии №6.

Денисова рассказала, что 14 мая заключенного госпитализировали с диагнозом “острое воспаление легких”. В больнице ему сделали тест на COVID-19. Он оказался отрицательным. Через пять дней мужчину поместили на изоляцию в отдельную камеру в медчасти Кропивницкой исправительной колонии, он находился в тяжелом состоянии.

Несмотря на обстоятельства, руководством колонии было принято решение о направлении его 1 июня в больницу с целью подготовки заключений врачей о его освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья, - рассказала Денисова.

3 июня заключенного сделали повторный тест на коронавирус. Он показал положительный результат, но уже 4-го числа пациент умер.

Читай также: Заболевших все больше: На Львовщине продлили карантин Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/2007448-Zabolevshih-vse-bol-she--Na-L-vovcshine-prodlili-karantin © News.bigmir.net

Денисова сообщила, что сейчас тесты на коронавирус сделали всем контактным лицам - трем фельдшерам и 8 осужденным, которые были в медчасти. Все они находятся на изоляции. Также на самоизоляции - 12 работников конвоя, которые будут протестированы. Проведена дезинфекция медицинской части колонии.

Омбудсмен требует от Министерства юстиции обеспечить проведение тестирования всех сотрудников и удерживать лиц в пенитенциарных учреждениях, где были зафиксированы подозрения и случаи заболеваний коронавирусной инфекцией.

Считаю, что смерть заключенного - следствие ненадлежащей организации и контроля за введенными карантинными мероприятиями в учреждениях наказаний, а также фактического игнорирования выполнения предоставленных рекомендаций по результатам мониторинговых визитов, совершенных в рамках национального превентивного механизма, - написала Людмила Денисова.

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