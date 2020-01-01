Итоги 5 июня: новая вспышка коронавируса и отчет Авакова

Читай о самых важных новостях вчерашнего дня.

Аваков выступил в Раде после беспредела в Кагарлыке и Броварах; в Украине снова повысилась заболеваемость коронавирусом: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса создана в США и готова к испытаниям на пациентах. По словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.

Аваков отказался извиняться перед женщиной из Кагарлыка

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался с трибуны Верховной Рады извиниться перед жертвами полицейского произвола - родителями убитого год назад 5-летнего Кирилла Тлявова и женщиной, изнасилованной и избитой в конце мая в райотделе Кагарлыка.

Министр вступил в перепалку с нардепом и отметил, что не чувствует персональную ответственность за преступления его подчиненных.

В Украине за сутки коронавирусом заразилось 553 человек

По состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25 964 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.

МВФ намерен одобрить программу помощи Украине

Совет директоров Международного валютного фонда планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 миллиардов долларов на заседании 9 июня. Об этом на брифинге сказал спикер МВФ Джерри Райс.

По его словам, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева разговаривала с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе и поздравила его с выполнением предварительных условий по этой программе.

Зеленский ответил на петицию о домашнем насилии

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и поддержал ратификацию Стамбульской конвенции.

В своем ответе на петицию Зеленский пообещал, что обратится в Верховную Раду, чтобы парламент ратифицировал эту конвенцию. Но сделает он это после того, как ему из Министерства иностранных дел поступят предложения по этому законопроекту.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.