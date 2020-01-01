Аваков отказался извиняться перед женщиной из Кагарлыка
Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался с трибуны Верховной Рады извиниться перед жертвами полицейского произвола – родителями убитого год назад 5-летнего Кирилла Тлявова и женщиной, изнасилованной и избитой в конце мая в райотделе Кагарлыка.
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Так, после выступления Авакова с докладом о недавних резонансных преступлениях в стране народный депутат от фракции “Голос“ Инна Совсун обратилась к министру с предложением извиниться перед родителями Кирилла Тлявова и женщиной из Кагарлыка.
Мы услышали ответы, но мы не услышали признание вашей персональной ответственности за то, что родители Кирилла Тлявова так и не получили наказания тех людей, которые убили их сына. Я хочу, чтобы вы сейчас извинились перед родителями Кирилла Тлявова и перед девушкой, которую насиловали в Кагарлыке, - сказала Совсун.
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Данная просьба не понравилась Авакову. Он указал на то, что убийцы мальчика не на свободе.
Вы сказали неправду, когда сказали, что убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова на свободе. Это не так. Один из них, бывший работник полиции, сейчас находится в тюрьме. Двух отпустил суд с определенными обязанностями два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения, - рассказал глава МВД.
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При этом Арсен Аваков отказался извиняться перед пострадавшими от рук полицейских.
Я не буду делать то, что вы хотите. Я буду делать то, что должен… Поэтому не надо спекулировать. Не вам меня учить, как говорят “родину любить“. Я патриот до “мозга костей“ и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий, - заявил министр.
Предложение извиниться от Совсун и отказ Авакова с 34:30:
Трансляция из Верховной Рады полностью:
Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер 3 июня 2019 года, получив ранение в голову, когда пьяные полицейские стреляли по банкам.
В ночь на 24 мая 2020 года в райотделе города Кагарлык двое полицейских избили и несколько раз изнасиловали местную жительницу.
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