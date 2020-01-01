Аваков отказался извиняться перед женщиной из Кагарлыка

Депутаты Верховной рады призвали главу МВД публично извиниться за действия своих подчиненных. Министр отказался.

Арсен Аваков считает, что не должен извиняться за своих подчиненных кадр из видео

Министр внутренних дел Арсен Аваков отказался с трибуны Верховной Рады извиниться перед жертвами полицейского произвола – родителями убитого год назад 5-летнего Кирилла Тлявова и женщиной, изнасилованной и избитой в конце мая в райотделе Кагарлыка.

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Так, после выступления Авакова с докладом о недавних резонансных преступлениях в стране народный депутат от фракции “Голос“ Инна Совсун обратилась к министру с предложением извиниться перед родителями Кирилла Тлявова и женщиной из Кагарлыка.

Мы услышали ответы, но мы не услышали признание вашей персональной ответственности за то, что родители Кирилла Тлявова так и не получили наказания тех людей, которые убили их сына. Я хочу, чтобы вы сейчас извинились перед родителями Кирилла Тлявова и перед девушкой, которую насиловали в Кагарлыке, - сказала Совсун.

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Данная просьба не понравилась Авакову. Он указал на то, что убийцы мальчика не на свободе.

Вы сказали неправду, когда сказали, что убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова на свободе. Это не так. Один из них, бывший работник полиции, сейчас находится в тюрьме. Двух отпустил суд с определенными обязанностями два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения, - рассказал глава МВД.

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При этом Арсен Аваков отказался извиняться перед пострадавшими от рук полицейских.

Я не буду делать то, что вы хотите. Я буду делать то, что должен… Поэтому не надо спекулировать. Не вам меня учить, как говорят “родину любить“. Я патриот до “мозга костей“ и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий, - заявил министр.

Предложение извиниться от Совсун и отказ Авакова с 34:30:

Трансляция из Верховной Рады полностью:

Напомним, 5-летний Кирилл Тлявов умер 3 июня 2019 года, получив ранение в голову, когда пьяные полицейские стреляли по банкам.

В ночь на 24 мая 2020 года в райотделе города Кагарлык двое полицейских избили и несколько раз изнасиловали местную жительницу.

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