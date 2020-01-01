Итоги 9 июня: Кредит от МВФ и арест Ефремова
МВФ одобрил кредит Украине
Исполнительный совет МВФ одобрил кредит Украине в размере пять миллиардов долларов. Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получит уже в июне. Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами. Программа кредитования рассчитана на 18 месяцев. При этом в Фонде предупредили, что программа stand by связана с большим риском и неопределенностью.
В РФ актера Михаила Ефремова взяли под арест
После смертельного ДТП в центре Москвы суд отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа. Также он должен будет носить электронный браслет.
В Украине зафиксировали 27 856 случаев коронавируса
По данным на утро 9 июня в Украине зафиксировали 27 856 случаев COVID-19, из них 810 закончились смертью и 12 412 − выздоровлением. В последние два месяца лидерами по приросту заражений являются Черновицкая, Львовская и Ровенская области, а также Киев.
Италия и Греция заключили историческое соглашение о морских границах
Министры иностранных дел Италии и Греции подписали соглашение о морских границах, которое делимитирует исключительную экономическую зону между двумя странами. Документ открывает двум странам путь к разведке и эксплуатации морских ресурсов.
Всемирный банк предрек падение экономики Украины на 3,5%
Из-за ситуации, вызванной коронавирусом, в текущем году экономика Украины сократится на 3,5%. Мировая экономика в целом потеряет 5,2%, говорится в прогноз Всемирного банка.
В связи с утверждением новой программы stand by для Украины МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году с 7,7% до 8,2%.
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