В ЕС назвали двух главных стран-дезинформаторов о COVID-19 в мире

Появились детали масштабного исследование.

Российская Федерация и Китай отличились самым большым количеством фейковой информации во время пандемии COVID-19.

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Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает Bloomberg.

Сообщается, что Китай и РФ входят в число “иностранных игроков“, которые стремятся “подорвать демократические дебаты“ и повысить свой имидж.

Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления, - заявила она.

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По словам Юровой, пандемия коронавируса показала, что ложная информация несет серьезный вред.

Также известно, что Европейский союз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.

Напомним, Германия не советует ездить в Украину до конца августа. В немецком правительстве призвали воздержаться от поездок в Украину до конца лета в связи с эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

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