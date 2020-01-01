Итоги 11 июня: "Побег" Вакарчука и ошибки Зеленского

Лидер партии Голос покидает Раду; европейские эксперты указали на управленческие ошибки президента Украины: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Евросоюзе назвали ошибки Зеленского

В Еврокомиссии считают, что личное лидерство президента Владимира Зеленского подавляет институциональное, что плохо влияет на реформы. Западные эксперты подчеркнули, что глава украинского государства пытается управлять страной как частной компанией.

В Украине зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19

По состоянию на утро 11 июня в Украине выявили 29 070 случаев коронавируса, из них 854 закончились смертью и 13 141 − выздоровлением. За сутки в стране подтвердили 689 новых случаев заражения, что является новым рекордом за время пандемии. Лидируют по числу инфицированных Черновицкая (3793) и Львовская (2414) области, а также город Киев (3671)

Вакарчук сложил депутатские полномочия

Народный депутат от партии “Голос“ Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатского мандата. Он заявил, что выполнил свою миссию и намерен сосредоточиться на реализации “большого образовательного проекта“.

Глава партии Голос Кира Рудик подчеркнула, что решение Вакарчука является “вполне логичным“, так как он уже “сделал все что от него требовалось в политике“.

Зеленский сменил посла Украины во Франции

Глава государства Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на эту должность Вадима Омельченко. Новоназначенный посол с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Дважды он был советником спикеров Верховной Рады.

Зеленский назначил командующего ВМС

Президент Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами ВСУ.

Госдолг США превысил рекордные $26 триллионов

Впервые в истории государственный долг США превысил 26 триллионов долларов. Это вызвано выделением средств на программы противодействия коронавирусу и связанными с ним отсрочками налоговых выплат.

Трамп разрешил санкции против судей трибунала в Гааге

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил вводить экономические санкции против сотрудников Международного уголовного суда в Гааге, расследующих военные преступления без согласия Вашингтона.

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