Итоги 11 июня: "Побег" Вакарчука и ошибки Зеленского
В Евросоюзе назвали ошибки Зеленского
В Еврокомиссии считают, что личное лидерство президента Владимира Зеленского подавляет институциональное, что плохо влияет на реформы. Западные эксперты подчеркнули, что глава украинского государства пытается управлять страной как частной компанией.
В Украине зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19
По состоянию на утро 11 июня в Украине выявили 29 070 случаев коронавируса, из них 854 закончились смертью и 13 141 − выздоровлением. За сутки в стране подтвердили 689 новых случаев заражения, что является новым рекордом за время пандемии. Лидируют по числу инфицированных Черновицкая (3793) и Львовская (2414) области, а также город Киев (3671)
Вакарчук сложил депутатские полномочия
Народный депутат от партии “Голос“ Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатского мандата. Он заявил, что выполнил свою миссию и намерен сосредоточиться на реализации “большого образовательного проекта“.
Глава партии Голос Кира Рудик подчеркнула, что решение Вакарчука является “вполне логичным“, так как он уже “сделал все что от него требовалось в политике“.
Зеленский сменил посла Украины во Франции
Глава государства Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на эту должность Вадима Омельченко. Новоназначенный посол с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Дважды он был советником спикеров Верховной Рады.
Зеленский назначил командующего ВМС
Президент Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами ВСУ.
Госдолг США превысил рекордные $26 триллионов
Впервые в истории государственный долг США превысил 26 триллионов долларов. Это вызвано выделением средств на программы противодействия коронавирусу и связанными с ним отсрочками налоговых выплат.
Трамп разрешил санкции против судей трибунала в Гааге
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым разрешил вводить экономические санкции против сотрудников Международного уголовного суда в Гааге, расследующих военные преступления без согласия Вашингтона.
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