Зеленский встретится в Лукашенко: детали

Ермак анонсировал встречу двух президентов.

В пятницу, 12 июня, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил со своим беларусским коллегой Игорем Сергиенко предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Гродно.

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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что визит Зеленского к Бацьке запланирован на октябрь этого года и приурочен к третьему Форуму регионов Украины и Беларуси. Стороны надеются, что эпидемическая ситуация не помешает встрече президентов двух стран.

Кроме этого, Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры, работу ТКГ и экономическое сотрудничество. Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не окажет значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

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Помимо этой встречи, состоялся ряд переговоров с членами новоназначенного правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с вице-премьер-министром Республики Беларусь Юрием Назаровым, а министр обороны Украины Андрей Таран провел переговоры с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Омелян заявил об обысках ГБР у себя дома. Владимир Омелян утверждает, что ГБР пришли к нему с обыском в 6:30 утра, когда все члены его семьи еще спали.

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