Ситуация ухудшается: Кабмин отменил пробное ВНО

На фоне стремительного роста выявленных случаев коронавируса правительство решило отменить пробное тестирование для выпускников.

Кабинет Министров Украины принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году. Об этом в ходе онлайн-брифинга в субботу, 13 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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“Было отменено проведение ВНО, пробного ВНО, которое должно было состояться 15 июня“, - сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.

Министр отметил, что в пятницу, 12 июня, на заседании правительства был принято решение о внесении изменений в постановление, которое регулирует карантин. В частности из подпункта 4 пункта 3 постановления, запрещающего посещение учебных заведений, из числа разрешенных исключений было изъято слово “пробное“.

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Таким образом, теперь в период карантина запрещено посещение учебных заведений кроме участия “во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку…“.

Напомним, в Украине продолжает стремительно увеличиваться число выявленных случаев коронавируса. На утро субботы, 13 июня, подтверждено уже 30506 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая.

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