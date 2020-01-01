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Ситуация ухудшается: Кабмин отменил пробное ВНО

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На фоне стремительного роста выявленных случаев коронавируса правительство решило отменить пробное тестирование для выпускников.
Выпускникам придется обойтись без тренировочного экзамена
Выпускникам придется обойтись без тренировочного экзамена
depositphotos.com

Кабинет Министров Украины принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году. Об этом в ходе онлайн-брифинга в субботу, 13 июня, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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“Было отменено проведение ВНО, пробного ВНО, которое должно было состояться 15 июня“, - сказал Степанов на брифинге в Киеве в субботу утром.

Министр отметил, что в пятницу, 12 июня, на заседании правительства был принято решение о внесении изменений в постановление, которое регулирует карантин. В частности из подпункта 4 пункта 3 постановления, запрещающего посещение учебных заведений, из числа разрешенных исключений было изъято слово “пробное“.

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Таким образом, теперь в период карантина запрещено посещение учебных заведений кроме участия “во внешнем независимом оценивании, государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, вступительных экзаменах, едином вступительном экзамене по иностранному языку…“.

Напомним, в Украине продолжает стремительно увеличиваться число выявленных случаев коронавируса. На утро субботы, 13 июня, подтверждено уже 30506 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая.

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Теги: ВНО, Кабмин, Степанов, Минздрав, карантин
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