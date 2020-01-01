В Минздраве рассказали, как носить маски и перчатки в жару

Жара и ослабление карантина не отменяют необходимость соблюдать противоэпидемическую гигиену, утверждают медики.

Несмотря на жару, которая вот уже несколько дней подряд бьет рекорды в Украине, украинцам следует соблюдать карантинные ограничения в связи с угрозой коронавируса. В частности не следует отказываться от использования индивидуальных средств защиты, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения.

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“Правила использования средств индивидуальной защиты в летнее время такие же, как и в любую другую. Защитную маску следует менять, если на нее попали биологические жидкости или она стала влажной. Летом это происходит чаще. Это же касается и использования респиратора“, - рассказали в ЦОЗе.

Медики отмечают, что коронавирус SARS-CoV-2 не размножается на поверхности маски, но может храниться на ней некоторое время. В то же время на поверхности маски могут размножаться патогенные микроорганизмы, которые попадают из внешней среды или выдыхаемого воздуха.

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В этой связи ЦОЗ напоминает правила пользования масками и респираторами:

не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;

снимать маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;

не использовать одноразовые маски повторно;

после снятия или прикосновения к использованной маске вымыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

Относительно ношения медицинских перчаток летом, то их следует использовать, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. Надетые перчатки создают ложное чувство безопасности. Длительное использование медицинских перчаток может приводить к раздражению кожи на руках, - отметили в Минздраве.

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Также медики подчеркивают, что ослабление противоэпидемических ограничений не отменяет необходимость соблюдения физической дистанции (не менее 1 метра от других людей в публичных местах), гигиены рук, этикета кашля и самоизоляции в случае появления респираторных симптомов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордные 753 случая заражения коронавирусом. До этого два дня подряд в Украине регистрировали более 680 новых случаев.

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