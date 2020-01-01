В Минздраве рассказали, как носить маски и перчатки в жару
Несмотря на жару, которая вот уже несколько дней подряд бьет рекорды в Украине, украинцам следует соблюдать карантинные ограничения в связи с угрозой коронавируса. В частности не следует отказываться от использования индивидуальных средств защиты, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения.
Читай также: В ВСУ очередной всплеск COVID: 19 заболевших
“Правила использования средств индивидуальной защиты в летнее время такие же, как и в любую другую. Защитную маску следует менять, если на нее попали биологические жидкости или она стала влажной. Летом это происходит чаще. Это же касается и использования респиратора“, - рассказали в ЦОЗе.
Медики отмечают, что коронавирус SARS-CoV-2 не размножается на поверхности маски, но может храниться на ней некоторое время. В то же время на поверхности маски могут размножаться патогенные микроорганизмы, которые попадают из внешней среды или выдыхаемого воздуха.
Читай также: Степанов обвинил украинцев в ухудшении ситуации с COVID-19
В этой связи ЦОЗ напоминает правила пользования масками и респираторами:
- не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;
- снимать маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;
- не использовать одноразовые маски повторно;
- после снятия или прикосновения к использованной маске вымыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.
Относительно ношения медицинских перчаток летом, то их следует использовать, когда есть риск контакта с биологическими жидкостями. Надетые перчатки создают ложное чувство безопасности. Длительное использование медицинских перчаток может приводить к раздражению кожи на руках, - отметили в Минздраве.
Читай также: Коронавирус в Киеве: Число больных приближается к 4 тысячам
Также медики подчеркивают, что ослабление противоэпидемических ограничений не отменяет необходимость соблюдения физической дистанции (не менее 1 метра от других людей в публичных местах), гигиены рук, этикета кашля и самоизоляции в случае появления респираторных симптомов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордные 753 случая заражения коронавирусом. До этого два дня подряд в Украине регистрировали более 680 новых случаев.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.