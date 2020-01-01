Итоги 14 июня: смерть бегуньи и ДТП с патрульной

Читай о самых важных и интересных новостях минувших суток.

Украинская патрульная стала жертвой ДТП и получила серьезные травмы; Во время ультрамарафона скончалась украинская бегунья: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве во время оформления ДТП сбили полицейскую

В Киеве во время оформления дорожно-транспортной аварии сбили сотрудницу патрульной полиции, пострадавшую срочно госпитализировали с серьезными травмами.

В результате инцидента патрульная получила открытый перелом правой голени, закрытый перелом левой голени, травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.

В Украине стало меньше случаев коронавируса

В Украине лабораторно зафиксировали 648 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в Украине зафиксировали 31 154 случая коронавируса.

От COVID-19 умерли 9 человек, всего скончались уже 889 человек. 196 выздоровели за минувшие сутки, всего коронавирусную болезнь побороли 14 082 украинца.

В Одессе умерла участница ультрамарафона, которой стало плохо на забеге

Участница соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области Екатерина Катющева, которой стало плохо на забеге и ее искали 8 часов, умерла.

Екатерина исезла во время соревнований. Ее нашли через 8 часов поисков. Оказалось, что она получила тепловой удар, а затем переохлаждение. Спортсменка отстала от других участников забега через два часа соревнования, и ее уже никто не видел. Участница соревнования сначала пострадала от теплового удара, а потом, когда стемнело, получила переохлаждение.

Киев и 10 областей не готовы к смягчению карантина

По состоянию на 14 июня Киев и 10 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Во всех этих регионах инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает допустимый уровень (12). Больше всего этот показатель превышен на Волыни и в Черновицкой области.

Израиль будет строить "город Трампа" на Голанах

Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах, поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа.

Сегодня мы начнем с практических шагов по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом, - сказал премьер-министр страны Нетаньяху.

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