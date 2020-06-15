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Открытое небо. Но не для украинцев

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С 15 июня в Украине возобновляется международное пассажирское авиасообщение, но список стран, в которые могут улететь украинцы сильно ограничен.
Украина восстанавливает авиаперелеты
Украина восстанавливает авиаперелеты

Несмотря на то, что согласно статистике Минздрава заболевают коронавирусом все больше украинцев, государство продолжает ослаблять карантин. Дошло дело уже и до авиасообщения. С 15 июня Украина официально возобновило международное пассажирское авиасообщение.

Вот только особо украинцев пока никуда не пускают. Страны ЕС закрыты как минимум до 1 июля. Но власти обещают, что скоро это изменится.

Куда летим

Заграница, в которой готовы принимать самолеты из Украины – это, в первую очередь, Беларусь. В стране вообще не вводили карантин и не останавливали авиасообщение. 15 июня в аэропорту Киев (Жуляны) планируют принять вечерний самолет из Минска. Кроме того, там состоятся рейсы в Запорожье и в обратном направлении. Остальные рейсов обозначены как отмененные.

В аэропорту Борисполь на понедельник также два рейса в Минск. На сайте аэропорта также значатся рейсы в Кишинев (Молдова), Вильнюс (Литва) и Остенде (Бельгия). Известно, что часть людей направляется в Финляндию на работу, с пересадкой в Минске. По прилету людям придется провести 14 дней в изоляции.

Украинские власти ведут переговоры об открытии для украинцев и других стран. Так, известно, что с 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом. Но пока прирост фиксируют каждый день.

Еще украинцев ждут с июля на Кипре, в Турции и Грузии. В Турции тест на коронавирус могут делать прямо в аэропорту, а в Грузию нужно уже приехать со справкой об отсутствии вируса.

Куда не летим

Границу с Украиной пока не открыла даже Польша, но при этом страна активно принимает наших заробитчан.

Испания с 21 июня откроется для всех стран ЕС, кроме Португалии, сухопутные границы с соседями испанцы откроют только после 1 июля. Но эти ограничения не распространяются на Балеарские острова, которые уже 15 июня примут туристов из Германии. Украинцев в Испании пока не ждут. Как и в Италии, которая открылась уже даже для некоторых стран не из ЕС.

Австрия тоже отменила до июля все рейсы с Украиной.

Как изменить ситуацию

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что уровень смертности в Украине в период пандемии коронавируса дает основания рассчитывать на открытие границ с ЕС.

Стефанишина настаивает, что у ЕС нет недоверия к медицинской статистике в Украине, а официальные рекомендации Еврокомиссии для Украины стали сигналом для начала прямого диалога об открытии границ.

"Эта задача Министерства иностранных дел, потому что речь идет о диалоге не только с Брюсселем, но и с соседними государствами, которые, скажем так, популярны для зарубежных командировок. И министр иностранных дел уделяет этому особое внимание", - сказала она.

Вице-премьер пояснила, что по сравнению с другими странами ЕС в Украине не было зафиксировано резкого повышения общей смертности во время пандемии. "Даже больше скажу, у нас ежемесячно было меньше умерших, чем в прошлом году", - отметила она.

Во многих странах ЕС смертность выросла гораздо больше, чем на официально зафиксированное количество умерших от COVID-19. Например, в январе-мае 2020 года в Испании зарегистрировали на 44 тысяч смертей больше, чем в прошлом году, а в столичном регионе Франции смертность возросла почти вдвое по сравнению с 2019 годом.

В Украине статистика принципиально иная, утверждают в правительстве.

В подтверждение своих слов Стефанишина привела данные Госстата по общей смертности в Украине (суммарно от всех причин) до апреля включительно. "Вот смотрите: в феврале 2020 года в Украине на 2% меньше людей, чем в феврале-2019. В марте 2020 - также 98% от прошлого года. В апреле 2020 - 97% от прошлого года. Поэтому нет оснований даже предполагать, что умерших от эпидемии "записывают на другие причины", - заявила Стефанишина.

В дополнение в Украине не были перегружены больницы даже в тех областях, где эпидемическая статистика плохая, сказала Стефанишина.

"Поэтому мы имеем все основания говорить, что карантин, введенный в Украине весной, позволил эффективно предотвратить распространение эпидемии", - подчеркнула вице-премьер.

Осталось только доказать все это европейцам, которые в украинскую статистику все равно пока не особо верят.

Стефанишина надеется, что ограничения на поездки, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменяться, и ЕС плавно вернется к оригинальным условиям безвиза.

По ее словам, на уровне ЕС вопрос о том, что впоследствии могут быть введены какие-то ограничения на безвизовые путешествия, не обсуждался "в принципе ни разу".

По мере того, как Украина будет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, она сможет быть настойчивее в вопросе открытии сообщения или возвращения к оригинальным условиям безвиза.

"То есть это зависит и от Украины, и от ЕС. Но можно быть уверенными, что ограничения, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменять", - заверила вице-премьер. Посмотрим.

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Теги: ЕС, авиация, авиаперелет, карантин, безвизовый режим, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    15.06.2020, 19:43
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Скоро это изменится?Ну это само-собой.А в какую именно сторону изменится?
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