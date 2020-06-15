Открытое небо. Но не для украинцев

С 15 июня в Украине возобновляется международное пассажирское авиасообщение, но список стран, в которые могут улететь украинцы сильно ограничен.

Несмотря на то, что согласно статистике Минздрава заболевают коронавирусом все больше украинцев, государство продолжает ослаблять карантин. Дошло дело уже и до авиасообщения. С 15 июня Украина официально возобновило международное пассажирское авиасообщение.

Вот только особо украинцев пока никуда не пускают. Страны ЕС закрыты как минимум до 1 июля. Но власти обещают, что скоро это изменится.

Куда летим

Заграница, в которой готовы принимать самолеты из Украины – это, в первую очередь, Беларусь. В стране вообще не вводили карантин и не останавливали авиасообщение. 15 июня в аэропорту Киев (Жуляны) планируют принять вечерний самолет из Минска. Кроме того, там состоятся рейсы в Запорожье и в обратном направлении. Остальные рейсов обозначены как отмененные.

В аэропорту Борисполь на понедельник также два рейса в Минск. На сайте аэропорта также значатся рейсы в Кишинев (Молдова), Вильнюс (Литва) и Остенде (Бельгия). Известно, что часть людей направляется в Финляндию на работу, с пересадкой в Минске. По прилету людям придется провести 14 дней в изоляции.

Украинские власти ведут переговоры об открытии для украинцев и других стран. Так, известно, что с 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом. Но пока прирост фиксируют каждый день.

Еще украинцев ждут с июля на Кипре, в Турции и Грузии. В Турции тест на коронавирус могут делать прямо в аэропорту, а в Грузию нужно уже приехать со справкой об отсутствии вируса.

Куда не летим

Границу с Украиной пока не открыла даже Польша, но при этом страна активно принимает наших заробитчан.

Испания с 21 июня откроется для всех стран ЕС, кроме Португалии, сухопутные границы с соседями испанцы откроют только после 1 июля. Но эти ограничения не распространяются на Балеарские острова, которые уже 15 июня примут туристов из Германии. Украинцев в Испании пока не ждут. Как и в Италии, которая открылась уже даже для некоторых стран не из ЕС.

Австрия тоже отменила до июля все рейсы с Украиной.

Как изменить ситуацию

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что уровень смертности в Украине в период пандемии коронавируса дает основания рассчитывать на открытие границ с ЕС.

Стефанишина настаивает, что у ЕС нет недоверия к медицинской статистике в Украине, а официальные рекомендации Еврокомиссии для Украины стали сигналом для начала прямого диалога об открытии границ.

"Эта задача Министерства иностранных дел, потому что речь идет о диалоге не только с Брюсселем, но и с соседними государствами, которые, скажем так, популярны для зарубежных командировок. И министр иностранных дел уделяет этому особое внимание", - сказала она.

Вице-премьер пояснила, что по сравнению с другими странами ЕС в Украине не было зафиксировано резкого повышения общей смертности во время пандемии. "Даже больше скажу, у нас ежемесячно было меньше умерших, чем в прошлом году", - отметила она.

Во многих странах ЕС смертность выросла гораздо больше, чем на официально зафиксированное количество умерших от COVID-19. Например, в январе-мае 2020 года в Испании зарегистрировали на 44 тысяч смертей больше, чем в прошлом году, а в столичном регионе Франции смертность возросла почти вдвое по сравнению с 2019 годом.

В Украине статистика принципиально иная, утверждают в правительстве.

В подтверждение своих слов Стефанишина привела данные Госстата по общей смертности в Украине (суммарно от всех причин) до апреля включительно. "Вот смотрите: в феврале 2020 года в Украине на 2% меньше людей, чем в феврале-2019. В марте 2020 - также 98% от прошлого года. В апреле 2020 - 97% от прошлого года. Поэтому нет оснований даже предполагать, что умерших от эпидемии "записывают на другие причины", - заявила Стефанишина.

В дополнение в Украине не были перегружены больницы даже в тех областях, где эпидемическая статистика плохая, сказала Стефанишина.

"Поэтому мы имеем все основания говорить, что карантин, введенный в Украине весной, позволил эффективно предотвратить распространение эпидемии", - подчеркнула вице-премьер.

Осталось только доказать все это европейцам, которые в украинскую статистику все равно пока не особо верят.

Стефанишина надеется, что ограничения на поездки, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменяться, и ЕС плавно вернется к оригинальным условиям безвиза.

По ее словам, на уровне ЕС вопрос о том, что впоследствии могут быть введены какие-то ограничения на безвизовые путешествия, не обсуждался "в принципе ни разу".

По мере того, как Украина будет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, она сможет быть настойчивее в вопросе открытии сообщения или возвращения к оригинальным условиям безвиза.

"То есть это зависит и от Украины, и от ЕС. Но можно быть уверенными, что ограничения, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменять", - заверила вице-премьер. Посмотрим.