Ситуация всё хуже: Тернополь ужесточает карантин

Городские власти решили ужесточить карантинные правила в областном центре.

В Тернополе городские власти приняли решение об ужесточении карантинных ограничений на территории областного центра. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.

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В среду, 17 июня, на заседании городского штаба в частности решили:

запретить массовые мероприятия (кроме ВНО и мероприятий, связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры);

запретить празднование массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы) в заведениях общественного питания;

ограничить время нахождения клиентов в заведениях общественного питания клиентам двумя часами максимум при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

Читай также: Откроют сауны и аттракционы: В Черновцах решили смягчить карантин обязать руководителей ТРЦ и рынков разграничить потоки посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг и восстановить дистанционную разметку для посетителей;

обязать руководителей ТРЦ и рынков разграничить потоки посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг и восстановить дистанционную разметку для посетителей; запретить деятельность учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований;

ограничить перевозку пассажиров в транспорте строго в соответствии с количеством мест для сидения и только в масках.

Для справки. По состоянию на 17 июня в Тернополе зафиксировано 246 случаев коронавируса. 95 человек выздоровели, двое - умерли.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля, новых послаблений не предусмотрено. Правительство разрешило региональным властям самостоятельно ужесточать карантин на своей территории.

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