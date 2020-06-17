Ситуация всё хуже: Тернополь ужесточает карантин
В Тернополе городские власти приняли решение об ужесточении карантинных ограничений на территории областного центра. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.
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В среду, 17 июня, на заседании городского штаба в частности решили:
- запретить массовые мероприятия (кроме ВНО и мероприятий, связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры);
- запретить празднование массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы) в заведениях общественного питания;
- ограничить время нахождения клиентов в заведениях общественного питания клиентам двумя часами максимум при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
Читай также: Откроют сауны и аттракционы: В Черновцах решили смягчить карантинобязать руководителей ТРЦ и рынков разграничить потоки посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг и восстановить дистанционную разметку для посетителей;
- запретить деятельность учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований;
- ограничить перевозку пассажиров в транспорте строго в соответствии с количеством мест для сидения и только в масках.
Для справки. По состоянию на 17 июня в Тернополе зафиксировано 246 случаев коронавируса. 95 человек выздоровели, двое - умерли.
Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля, новых послаблений не предусмотрено. Правительство разрешило региональным властям самостоятельно ужесточать карантин на своей территории.
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