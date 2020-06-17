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Ситуация всё хуже: Тернополь ужесточает карантин

Комментариев: 1
Городские власти решили ужесточить карантинные правила в областном центре.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Нацполиция/Фейсбук

В Тернополе городские власти приняли решение об ужесточении карантинных ограничений на территории областного центра. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом.

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В среду, 17 июня, на заседании городского штаба в частности решили:

  • запретить массовые мероприятия (кроме ВНО и мероприятий, связанных с деятельностью объектов критической инфраструктуры);
  • запретить празднование массовых, длительных мероприятий (торжественные события, свадьбы) в заведениях общественного питания;
  • ограничить время нахождения клиентов в заведениях общественного питания клиентам двумя часами максимум при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;

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    обязать руководителей ТРЦ и рынков разграничить потоки посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг и восстановить дистанционную разметку для посетителей;
  • запретить деятельность учреждений, которые не могут обеспечить выполнение вышеуказанных требований;
  • ограничить перевозку пассажиров в транспорте строго в соответствии с количеством мест для сидения и только в масках.

Для справки. По состоянию на 17 июня в Тернополе зафиксировано 246 случаев коронавируса. 95 человек выздоровели, двое - умерли.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля, новых послаблений не предусмотрено. Правительство разрешило региональным властям самостоятельно ужесточать карантин на своей территории.

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Теги: Тернополь, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
МиxасьUA    17.06.2020, 19:55
Оценка:  -22
МиxасьUA
А враг народа Шмургаль при этом требует от мэров городов выпустить на линии весь общественный транспорт...
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