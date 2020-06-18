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Кернес снова проиграл суд по переименованию проспекта в честь Жукова

Комментариев: 4
В Харькове продолжается борьба между сторонниками и противниками "проспекта Жукова".
Бюст Жукова на скандальном проспекте в Харькове
Бюст Жукова на скандальном проспекте в Харькове
wikipedia.org

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации “ВО “Свобода“, требовавшей признать противоправным и отменить февральское решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоении ему имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом пишет местное издание МГ “Объектив“.

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Истец Андрей Коломийцев заявил о незаконности наименования проспекта в честь Жукова из-за того, что тот подпадает под закон о декоммунизации.

В свою очередь представитель мэрии в суде Константин Прокопьев аргументировал позицию городских властей тем, что Георгий Жуков принимал участие в освобождении территории Украины от нацистских захватчиков и не занимал высоких постов в рядах коммунистической партии СССР.

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Судья вынес решение в пользу истца – отменил решение мэрии, посчитав его противоправным и недействительным. Соответственно, проспекту должны вернуть название в честь диссидента Петра Григоренко.

Представитель горсовета после суда сообщил журналистам, что мэрия будет обжаловать это решение в апелляционном суде.

Напомним, эпопея с переименованием одного из проспектов Харькова тянется уже около года. Сразу после принятия закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова переименовали в чести Петра Григоренко. Но в июне 2019 года с подачи мэра Геннадия Кернеса проспекту вернули советское название. С тех пор проспекту уже неоднократно возвращали то имя Жукова, то имя Григоренко.

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Теги: Жуков, Харьков, суд, декоммунизация, Кернес
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Комментариев (4)
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Свидома-Погань    18.06.2020, 15:45
Оценка:  -22
Свидома-Погань
Геша держись!!! Мало таких как ты кто борется в бандеризацией страны!!!
Колишній-східняк    18.06.2020, 15:22
Оценка:  0
Колишній-східняк
Эту бы энергию, да в мирных целях!
Vixerunt    18.06.2020, 15:10
Оценка:  +2
Vixerunt
Запакуйте этот памятник в ящик деревянный и отправьте в мацкву (можете заодно этого про_росийского Кернеса сбоку прикрепить).
Woodbrother    18.06.2020, 14:50
Оценка:  +1
Woodbrother
Мяснику и убийце жукову не место в нашей стране.
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