Кернес снова проиграл суд по переименованию проспекта в честь Жукова

В Харькове продолжается борьба между сторонниками и противниками "проспекта Жукова".

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации “ВО “Свобода“, требовавшей признать противоправным и отменить февральское решение горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко и присвоении ему имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом пишет местное издание МГ “Объектив“.

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Истец Андрей Коломийцев заявил о незаконности наименования проспекта в честь Жукова из-за того, что тот подпадает под закон о декоммунизации.

В свою очередь представитель мэрии в суде Константин Прокопьев аргументировал позицию городских властей тем, что Георгий Жуков принимал участие в освобождении территории Украины от нацистских захватчиков и не занимал высоких постов в рядах коммунистической партии СССР.

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Судья вынес решение в пользу истца – отменил решение мэрии, посчитав его противоправным и недействительным. Соответственно, проспекту должны вернуть название в честь диссидента Петра Григоренко.

Представитель горсовета после суда сообщил журналистам, что мэрия будет обжаловать это решение в апелляционном суде.

Напомним, эпопея с переименованием одного из проспектов Харькова тянется уже около года. Сразу после принятия закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова переименовали в чести Петра Григоренко. Но в июне 2019 года с подачи мэра Геннадия Кернеса проспекту вернули советское название. С тех пор проспекту уже неоднократно возвращали то имя Жукова, то имя Григоренко.

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