Официально: Хуже всего ситуация с заболеваемостью COVID-19 на западе Украины
В числе лидеров по количеству зараженных коронавирусом – Львовская, Ровенская, Волынская области.
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Об этом на брифинге в понедельник, 22 июня, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Больше всего заболевших выявили во Львовской области.
В течение последней недели мы наблюдаем большой прирост заболеваемости на Львовщине. Мы с заместителем и ведущими специалистами находимся здесь, чтобы разобраться и предоставить необходимую помощь, - отметил Министр здравоохранения.
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Так, за последние сутки во Львовской области подхватило инфекцию 200 человек. В целом за весь период эпидемии там подтвердилось 3980 случаев заболевания.
Напомним, ранее мы публиковали статистику заболеваемости COVID-19 по состоянию на 22 июня. Также мы писали, что глава Минздрава срочно едет выяснять причины вспышки вируса в Закарпатье.