Коронавирус в Украине: за сутки заразились 82 ребенка и 105 медиков

Появилась свежая статистика за сутки.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 872 ребенка и 6 243 медицинских работника.

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Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он также сообщил обновленные данные о количестве заболевших детей и медиков за минувшие сутки.

За минувшие сутки у нас заболело 940 человек. Из них 82 ребенка, а также 105 медработников. Это очередной антирекорд, такие антирекорды мы наблюдаем в течение почти двух недель. Были госпитализированы 217 человек, - сказал Степанов.

Также глава Минздрава отметил, что за сутки в Украине зафиксировали 16 летальных случаев. При этом выздоровели 453 пациента.

За все время пандемии в Украине заболели 39 014 человек. 2 872 ребенка, а также 6 243 медработника. Всего выздоровели 17 409 человек, а летальных случаев 1 051, - добавил министр.

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Напомним, в Украине за последние сутки коронавирусом заболели 940 человек. Это новый антирекорд заболеваемости за время пандемии.