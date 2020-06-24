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Коронавирус в Украине: за сутки заразились 82 ребенка и 105 медиков

Комментариев: 1
Появилась свежая статистика за сутки.
Максим Степанов
Максим Степанов
МОЗ

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 2 872 ребенка и 6 243 медицинских работника.

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Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Он также сообщил обновленные данные о количестве заболевших детей и медиков за минувшие сутки.

За минувшие сутки у нас заболело 940 человек. Из них 82 ребенка, а также 105 медработников. Это очередной антирекорд, такие антирекорды мы наблюдаем в течение почти двух недель. Были госпитализированы 217 человек, - сказал Степанов.

Также глава Минздрава отметил, что за сутки в Украине зафиксировали 16 летальных случаев. При этом выздоровели 453 пациента.

За все время пандемии в Украине заболели 39 014 человек. 2 872 ребенка, а также 6 243 медработника. Всего выздоровели 17 409 человек, а летальных случаев 1 051, - добавил министр.

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Напомним, в Украине за последние сутки коронавирусом заболели 940 человек. Это новый антирекорд заболеваемости за время пандемии.

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Теги: Степанов, коронавирус, антирекорд
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Комментариев (1)
tamarakoren    24.06.2020, 10:10
Оценка:  -1
tamarakoren
Позорная статистика по медикам! Никакой ответственности власти. Ни помощи,ни зарплат!
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