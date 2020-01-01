Наводнение на западе Украины: Еще один город начал "тонуть"

Вышедший из берегов Днестр принялся затапливать Могилев-Подольский.

Паводок, охвативший западные регионы страны, добрался до города Могилев-Подольский Винницкой области. В одном из крупнейших городов региона поднявшийся Днестр подтопил набережную и прилегающие улицы.

Читай также: В Гослесагентстве назвали главную причину паводка: Это не вырубки леса

Видео уходящего под воду города публикуют в социальных сетях горожане.

“Такой проблемы не было до того времени, пока в Карпатах были леса. Дамба тут не поможет“, — написал автор видео в комментариях к своему посту.

Читай также: Из-за потопа город Яремче остался без воды

Видео из тонущего Могилева опубликовал и народный депутат Геннадий Вацак.

Читай также: На Прикарпатье смыло мост, который строили 7 лет

В среду в горсовете Могилев-Подольского сообщали, что уровень воды в Днестре в районе города составлял 6,35 м.

В случае повышения уровня воды выше 7 м у нас будет четыре часа, пока вода дойдет от Днестровской ГЭС до Могилева-Подольского, что позволит оперативно отреагировать на ситуацию, — сообщали местные власти.

Ситуация на ГЭС в среду, 24 июня:

Читай также: В Ивано-Франковской области затопило больницу с COVID-пациентами

Как сообщили в горсовете, на утро четверга, 25 июня, вода в Днестре в районе города вплотную приблизилась к критической отметке и достигла 6,9 м. Правда, чиновники уверяют, что дальше вода подниматься не будет и оснований для беспокойства нет.

Напомним, в Украине подтоплены 285 населенных пунктов. Ухудшение погодных условий в западных областях привело к разрушению более 100 километров автодорог и 64 мостов.