Херсонские СМИ обиделись на Зеленского и устроили флешмоб
Во время визита Владимира Зеленского в Херсон пресс-служба главы государства не пустила на пресс-конференцию некоторые местные СМИ. Обидевшись на такое отношение, херсонские журналисты устроили флешмоб по этому поводу.
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В частности новости о визите Зеленского в регионе вышли в шуточном формате - с фрагментарными заголовками и обрывками текста вместо полных статей, либо с “бракованными“ фото. Так журналисты решили показать, что им удалось узнать о приезде главы государства на Херсонщину.
Напомним, сегодня в рамках рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил государственное предприятие Херсонский морской торговый порт, где состоялось подписание договора концессии этого предприятия. Кроме того, Зеленский посетил село Чернобаевку, где ознакомился с состоянием капитального ремонта учебно-воспитательного комплекса, который ремонтируют в программы Большая стройка.