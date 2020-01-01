Херсонские СМИ обиделись на Зеленского и устроили флешмоб

Журналисты херсонских СМИ в ответ на недопущение многих из них на пресс-конференцию президента устроили флешмоб.

Во время визита Владимира Зеленского в Херсон пресс-служба главы государства не пустила на пресс-конференцию некоторые местные СМИ. Обидевшись на такое отношение, херсонские журналисты устроили флешмоб по этому поводу.

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В частности новости о визите Зеленского в регионе вышли в шуточном формате - с фрагментарными заголовками и обрывками текста вместо полных статей, либо с “бракованными“ фото. Так журналисты решили показать, что им удалось узнать о приезде главы государства на Херсонщину.