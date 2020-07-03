Зеленский созвонился с премьер-министром Италии: О чем говорили

Президент Украины провел телефонный разговор с главой итальянского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

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Глава украинского государства выразил благодарность собеседнику и правительству Италии за оперативно предоставленную гуманитарную помощь Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах страны.

Предоставленное Италией оборудование поможет нам быстрее справиться с ликвидацией последствий стихии и восстановить пострадавшую инфраструктуру Прикарпатья. Спасибо за оперативность принятия вашего решения и доставку в Украину гуманитарной помощи, - отметил Владимир Зеленский.

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Джузеппе Конте взамен поблагодарил Украину за направление украинских врачей, которые помогали бороться с COVID-19 в Итальянской Республике.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в Украине и Италии с преодолением последствий пандемии коронавируса. Так, премьер-министр Италии пожелал скорейшего выздоровления первой леди Елене Зеленской.

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Также Конте и Зеленский выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов.

Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Глава государства констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в нормандском формате, хотя Украина со своей стороны придерживается всех взятых на себя обязательств.

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Владимир Зеленский поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава государства отметил, что надеется на справедливое решение итальянского суда относительно украинского нацгвардейца Виталия Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

Президент напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину, а Премьер-министр Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца текущего года.

Напомним, Президент Зеленский назначил новых судей в регионах. В целом было утверждено 36 служителей Фемиды.