Семь областей страны не готовы к ослаблению карантина
Семь областей Украины остаются не готовыми к ослаблению карантинных мер. Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.
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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
В частности, по состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы следующие области:
- Винницкая (превышен показатель динамики);
- Волынская (процент выявления);
- Донецкая (охват тестирования);
- Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);
- Ровенская (процент выявления);
- Харьковская (процент выявления);
- Черниговская (охват тестирования).
В Минздраве отметили, что для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;
- процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
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Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 1398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.