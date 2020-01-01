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Семь областей страны не готовы к ослаблению карантина

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Из списка пропала Тернопольская область, но добавилась Харьковская.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Семь областей Украины остаются не готовыми к ослаблению карантинных мер. Из списка исключили Тернопольскую, но включили Харьковскую область.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, по состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы следующие области:

  • Винницкая (превышен показатель динамики);
  • Волынская (процент выявления);
  • Донецкая (охват тестирования);
  • Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);
  • Ровенская (процент выявления);
  • Харьковская (процент выявления);
  • Черниговская (охват тестирования).

В Минздраве отметили, что для ослабления карантина области должны соответствовать четырем критериям:

  1. загруженность мест в больницах менее 50%;
  2. проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;
  3. процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;
  4. динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Инфографика
Инфографика
МОЗ

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Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19, из них 1398 летальных, 26 503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.

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Теги: коронавирус, вирус
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