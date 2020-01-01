Главное 14 июля: Отложенный проект о выборах и гибель медика в ООС

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Постановление о проведении выборов было отозвано, военного медика убили сепаратисты на Донбассе. Мы собрали основные события прошедшего дня.

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Президент собрал правление Нацбанка

После отставки Якова Смолия Владимир Зеленский организовал встречу с руководством НБУ. Гарант обсудил с членами правления, каким должен быть новый глава Центробанка. К слову, в Офисе президента признались,что уход Смолия стал сюрпризом.

Проект о выборах отложили

В Раде должны были рассмотреть законопроект о местных выборах этой осенью. Однако вопрос об их проведении сняли с повестки дня. Причиной называют некорректное описание того, как пройдут выборы. Кроме того, в парламенте говорят, что президент отозвал решение в связи со сложностями админреформы. При этом ВР выделила на проведение местных выборов дополнительных 1,25 млрд грн. Средства возьмут из фонда по борьбе с коронавирусом за счет сокращения расходов.

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Больше 54 тысяч украинцев заболели COVID-19

По состоянию на утро 13 июля, в Украине с начала пандемии выявили 54 133 случая заболевания коронавирусом. За весь период эпидемии 1 398 пациентов скончалось, 26 503 выздоровело. При этом суточный показатель заболеваемости уменьшался три дня подряд и к понедельнику составил 612 чел. Также известно, что в Украину из Индии доставили 50 тыс. упаковок противовирусного препарата для лечения COVID-19.

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В ООС убили медика

Военный врач попал под обстрел на Донбассе и погиб. Инциденту прешествовало соглашение с оккупантами о режиме тишины. Когда бригада медиков прибыла в зону боевых действий, чтобы забрать тело павшего бойца, сепаратисты открыли огонь. Погибший был в белой каске с опознавательными медицинскими знаками.

Второй срок для польского гаранта

В Польше стали известны результаты выборов главы государства. Так, президентом избрали Анджея Дуду. Это второй срок для действующего гаранта. Он победил оппозиционного кандидата с минимальным отрывом. После победы Дуда принял поздравление от Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы писали, что на Львовщине зафиксировали коронавирусный всплеск в лаборатории МОЗ.

