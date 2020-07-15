Львовский подросток сбежал из дома, чтобы помогать военным в зоне ООС

Пропавшего парня копы перехватили на блокпосту под Славянском.

В зоне проведения ООС правоохранители разыскали 17-летнего жителя Львовской области, который пропал несколько дней назад. Правоохранители остановили его на блокпосту возле города Славянск Донецкой области. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

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“13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, Дениса Лагодича, обратился житель села Грынив Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22.00 парень ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна“, - рассказали в полиции.

Правоохранители немедленно объявили несовершеннолетнего в розыск, к которому были привлечены сотрудники ювенальной превенции, участковые офицеры полиции, оперативники и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины. Ориентировка на пропавшего была разослана в территориальные подразделения Национальной полиции Украины.

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В среду, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС – на блокпосту у города Славянск Донецкой области. По словам молодого человека, он намеревался присоединиться к военным и с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства.

Правоохранители посоветовали парню подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы предусмотренным законом образом. Парень здоров и невредим, вскоре правоохранители вернут его домой.

Напомним, на Днепропетровщине подросток погиб, попав под комбайн. Парень помогал бригаде в уборке картофеля и угодил под уборочный агрегат.