Рада внесла поправки в Избирательный Кодекс: Что изменилось

Рада устранила многочисленные мелкие недочеты, а также утвердила несколько важных изменений.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3485, призванный внести изменения в избирательное законодательство Украины. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 308 народных депутатов.

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В пояснительной записке авторы указали, что целью закона является устранение пробелов и шероховатостей, корреляция сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов.

Мелкие правки внесены во множество статей Избирательного кодекса, а также отдельные положения действующих законов “О Центральной избирательной комиссии“, “О Государственном реестре избирателей“, в Уголовный кодекс и другие законы.

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Из числа наиболее важных изменений – принятый закон устанавливает, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные, теперь будут проводиться дважды в год – строго в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Также планируется ввести возможность использования в избирательном процессе электронных сервисов и инновационных технологий.

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Кроме того, вносятся изменения в Уголовный кодекс относительно совершенствования ряда статей, которые защищают избирательные права граждан.

В частности, препятствование свободному волеизъявлению, препятствование деятельности члена избирательной комиссии или члена комиссии референдума, члена инициативной группы референдума или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий или осуществлении своих прав в сочетании с обманом или принуждением, - наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, вчера Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. 326 народных депутатов поддержали этот законопроект.