Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада внесла поправки в Избирательный Кодекс: Что изменилось

Комментариев: 0
Рада устранила многочисленные мелкие недочеты, а также утвердила несколько важных изменений.
Правила проведения выборов снова поменяли
Правила проведения выборов снова поменяли
depositphotos.com

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3485, призванный внести изменения в избирательное законодательство Украины. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 308 народных депутатов.

Читай также: С проведением выборов могут быть проблемы - ЦИК

В пояснительной записке авторы указали, что целью закона является устранение пробелов и шероховатостей, корреляция сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов.

Мелкие правки внесены во множество статей Избирательного кодекса, а также отдельные положения действующих законов “О Центральной избирательной комиссии“, “О Государственном реестре избирателей“, в Уголовный кодекс и другие законы.

Читай также: Рада передумала укрупнять районы в областях

Из числа наиболее важных изменений – принятый закон устанавливает, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные, теперь будут проводиться дважды в год – строго в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Также планируется ввести возможность использования в избирательном процессе электронных сервисов и инновационных технологий.

Читай также: Нардепам запретили брать себе помощников без образования

Кроме того, вносятся изменения в Уголовный кодекс относительно совершенствования ряда статей, которые защищают избирательные права граждан.

В частности, препятствование свободному волеизъявлению, препятствование деятельности члена избирательной комиссии или члена комиссии референдума, члена инициативной группы референдума или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий или осуществлении своих прав в сочетании с обманом или принуждением, - наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, вчера Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября. 326 народных депутатов поддержали этот законопроект.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, закон, выборы, Избирательный кодекс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь