На Полтавщине восстановили декоммунизированный памятник главе СССР

Активисты грозятся заставить власти опять снести памятник местному жителю, который был установлен еще при его жизни.

В центре города Карловка Полтавской области местные власти восстановили декоммунизированный памятник местному жителю и почетному гражданину Карловки, коммунисту Николаю Подгорному. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает глава ГО “Свитанок“ Вадим Поздняков на странице в Facebook.

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Он заявил, что это - опасный прецедент и пригрозил заставить провести демонтаж.

“В городе Карловка на Полтавщине местные власти восстановили памятник коммунисту Подгорному. Это очень опасный прецедент. А провести демонтаж мы заставим“, - написал Поздняков.

Известно, что памятник коммунисту Николаю Подгорному был открыт еще при его жизни - 25 сентября 1976 года. По существующим тогда нормам дважды Героям Соцтруда устанавливали памятники на их малых родинах при жизни.

Для справки. Николай Подгорный - один из высших руководителей Советского Союза и КПСС. С 1965 по 1977 год занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, т.е. был номинальным главой советского государства.

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