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На Полтавщине восстановили декоммунизированный памятник главе СССР

Комментариев: 12
Активисты грозятся заставить власти опять снести памятник местному жителю, который был установлен еще при его жизни.
Памятник Николаю Подгорному
Памятник Николаю Подгорному
facebook.com/Nevidomy

В центре города Карловка Полтавской области местные власти восстановили декоммунизированный памятник местному жителю и почетному гражданину Карловки, коммунисту Николаю Подгорному. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает глава ГО “Свитанок“ Вадим Поздняков на странице в Facebook.

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Он заявил, что это - опасный прецедент и пригрозил заставить провести демонтаж.

“В городе Карловка на Полтавщине местные власти восстановили памятник коммунисту Подгорному. Это очень опасный прецедент. А провести демонтаж мы заставим“, - написал Поздняков.

Известно, что памятник коммунисту Николаю Подгорному был открыт еще при его жизни - 25 сентября 1976 года. По существующим тогда нормам дважды Героям Соцтруда устанавливали памятники на их малых родинах при жизни.

Для справки. Николай Подгорный - один из высших руководителей Советского Союза и КПСС. С 1965 по 1977 год занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, т.е. был номинальным главой советского государства.

Напомним, в Харькове суд снова отменил возвращение проспекту имени маршала Жукова. таким образом  суд уже второй раз признал незаконным и отменил решение горсовета о возвращении имени маршала Жукова проспекту Петра Григоренко. 

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Теги: памятник, Полтавская область, декоммунизация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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i-Вес    16.07.2020, 20:50
Оценка:  -2
i-Вес
И чем бандеровцам Герой труда не угодил???
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 20:07
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
А вот вопрос: как это красножопое чучело ухитрилось стать дважды Героем Соцтуда, будучи партийным работником? Это ж не комбайнер-рекордсмен и не шахтер-стахановец, а банальная кабинетная крысв
Красногвардеец1    16.07.2020, 20:27
Оценка:  -1
Красногвардеец1
Но ведь твоя мать умудрилась как-то стать главной дояркой крыжопольской фермы,при этом получив грамоту,лишь переспав с председателем колхоза и всеми его собутыльниками. :-)
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 20:29
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
А твоя зарабатывала передком и задом, причем вместе с тобой. Сладкая парочка проституток - мать и сын
Рomanoф    16.07.2020, 20:31
Оценка:  0
Рomanoф
у себя на западенщине будешь порядки устанавливать чучело.
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 20:34
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
О, мама Антибеса нарисовалась. И как тебе, старушка, задом зарабатывать?
Красногвардеец1    16.07.2020, 19:51
Оценка:  0
Красногвардеец1
Красный флаг и всё что с ним связано,на проплаченых"активистов" действует как на чумных бычар.Но именно ими они и являются.И именно за это им платит другая ходячая скотыняка:нетрезвеющий Поросёнок Пэдро.Короче,зоопарк. :-)
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 20:05
Оценка:  -4
Брюква_и_Клюква
А еще Пэдро срет тебе в портки, засранец тамбовский.
Красногвардеец1    16.07.2020, 20:23
Оценка:  -2
Красногвардеец1
То,что Пэдро насрал тебе в портки,а засранец тамбовский тебя после этого цинично изнасиловал,это ни для кого не секрет.Но зачем мне,украинскому гражданину,постоянно проживающему в Украине,знать об этом? :-)
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 20:27
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Пэдро срет только тебе и тебе подобным гоминидам, вонючка тамбовская.
Красногвардеец1    16.07.2020, 20:31
Оценка:  -2
Красногвардеец1
Главное что факт изнасилования ты не отрицаешь.Это хорошо.Так тебе будет гораздо легче прорваться в ЕС,когда границы откроют...Ты главное только энкопрез свой подлечи хотя бы немного. :-)
Брюква_и_Клюква    16.07.2020, 20:35
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Тебе насиловать нечем, жирдяй сифилитичный. Чтобы найти свой вялый поутру, ты используешь микроскоп.
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