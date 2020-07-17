Степанов: Бесплатно никто не будет раздавать вакцину от COVID-19

Глава МОЗ рассказал о будущей вакцине.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от COVID-19.

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Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

Помимо прочего, глава Минздрава обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.

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По словам Степанова, у компании АstraZeneca уже сделали предзаказ вакцин несколько стран. К главам Минздрава именно этих стран он обратился по поводу приоритетного права Украины на получение доз.

Глава МОЗ рассказал, что первыми будут вакцинировать медработников.

Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых, - сказал Степанов.

Напомним, Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантин. Минздрав рассказал о ситуации в регионах.