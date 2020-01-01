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В Украине 807 новых случаев коронавируса: обновленные данные

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За сутки выздоровели 315 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36 122 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 315 пациентов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 2589 случаев;
  • Волынская область - 3616 случаев;
  • Днепропетровская область - 1330 случаев;
  • Донецкая область - 850 случаев;
  • Житомирская область - 1723 случая;
  • Закарпатская область - 4874 случая;
  • Запорожская область - 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4121 случай;
  • Кировоградская область - 695 случаев;
  • г. Киев - 7690 случаев;
  • Киевская область - 3548 случаев;
  • Львовская область - 8952 случая;
  • Луганская область - 120 случаев;
  • Николаевская область - 559 случаев;
  • Одесская область - 2960 случаев;
  • Полтавская область - 394 случая;
  • Ровенская область - 5701 случай;
  • Сумская область - 445 случаев;
  • Тернопольская область - 2773 случая;
  • Харьковская область - 3431 случай;
  • Херсонская область - 220 случаев;
  • Хмельницкая область - 1059 случаев;
  • Черновицкая область - 5634 случая;
  • Черкасская область - 902 случая;
  • Черниговская область - 720 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июля 2020 в Центр поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 116 783 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний излечились 10 млн 051 тыс. 644 человека.

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Теги: коронавирус, вирус
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