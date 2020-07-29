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В Харькове маленькая девочка обложила матом супермаркет из-за воды

Комментариев: 3
Ребенку просто не купили воду.
Родителей по близости не было
Родителей по близости не было
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В одном из супермаркетов Харькова маленькая девочка, которой не купили воду, устроила эмоциональную истерику. Ребенок, на вид которому 6-7 лет, отборно обложил матом весь супермаркет.

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Видео с милой девочки с косичкой и в платьице в горошек появилось в сети.

Ребенок сквозь слезы матерился из-за того, что ему не купили воду. За происходящим смотрели покупатели, персонал супермаркета. Некоторые люди снимали девочку на смартфоны.

Не можна спокойно взять воду! Б**дь, с**ка, **аны в рот! - кричала девочка на видео.

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Отметим, что родителей девочки по близости не было. Между тем, ребенок был в маске, значить за его безопасность позаботились.

Внимание! Видео содержит нецензурные выражения.

Напомним, депутат Бучи обматерила и избила сумкой горожан. Люди сделали замечание, потому что депутат пыталась пройти без очереди на почту и была без маски во время карантина.

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Теги: девочка, нецензурная брань
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    29.07.2020, 13:45
Оценка:  0
Колишній-східняк
Русский мир, а фули ж...
nfhvyt    29.07.2020, 13:53
Оценка:  -23
nfhvyt
Это уровень образования в украинской колонии.
alex-zol    29.07.2020, 13:41
Оценка:  -21
alex-zol
ебаNNый в рот! С вами kуй попьешь)))))))))))))))))
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