В Харькове маленькая девочка обложила матом супермаркет из-за воды
В одном из супермаркетов Харькова маленькая девочка, которой не купили воду, устроила эмоциональную истерику. Ребенок, на вид которому 6-7 лет, отборно обложил матом весь супермаркет.
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Видео с милой девочки с косичкой и в платьице в горошек появилось в сети.
Ребенок сквозь слезы матерился из-за того, что ему не купили воду. За происходящим смотрели покупатели, персонал супермаркета. Некоторые люди снимали девочку на смартфоны.
Не можна спокойно взять воду! Б**дь, с**ка, **аны в рот! - кричала девочка на видео.
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Отметим, что родителей девочки по близости не было. Между тем, ребенок был в маске, значить за его безопасность позаботились.
Внимание! Видео содержит нецензурные выражения.
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