На Закарпатье четверо старших подростков избили 12-летнюю девочку

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Правоохранители города Виноградов на Закарпатье расследуют факт избиения 12-летней девочки четырьмя подростками. Как сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области, сейчас эксперты устанавливают степень тяжести нанесенных телесных повреждений.

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“Вчера, 31 июля, сотрудникам Виноградовского отделения полиции поступило заявление от жительницы райцентра. Женщина сообщила, что четверо подростков избили ее дочь. По факту нанесения малолетней телесных повреждений дознаватели отделения начали досудебное расследование“, - сказано в сообщении.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по квалификации ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

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Сейчас пострадавшую направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений.

Личности обидчиков уже установлены. Это двое 14-летних девочек и два 15-летних парня. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские, - говорится сообщении.

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Полиция выясняет все обстоятельства инцидента и устанавливает причины поступка подростков. По делу продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские подростки задули Вечный огонь ради популярности в сети. Появилось видео “забавы” подростков.