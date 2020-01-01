В детском саду Черкасс обнаружен COVID-19

Дети теперь будут 14 дней находиться на самоизоляции.

В Черкассах COVID-19 обнаружили в детском саду №34. Об этом сообщает “Суспільне“ со ссылкой на заявление начальника департамента образования и гуманитарной политики города Сергея Воронова.

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По словам Воронова, факт заражения коронавирусом в черкасском детсаду официально подтвердили в субботу вечером.

Все дети, которые находились в этом дошкольном образовательном учреждении, теперь будут дома на самоизоляции вместе со взрослыми. Самоизоляция продлится 14 дней.

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Сам детский садик тоже закрыли. Там во время карантина проведут ремонтные работы.

Напомним, что в июне нынешнего года вспышка коронавируса произошла в одном из детсадов Броваров, Киевская область. Вначале заразилась одна воспитательница. Детский сад закрыли на карантин, а у сотрудников и персонала взяли биоматериалы на анализ. В результате оказалось, что заразились девять детей и трое взрослых.