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В детском саду Черкасс обнаружен COVID-19

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Дети теперь будут 14 дней находиться на самоизоляции.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Черкассах COVID-19 обнаружили в детском саду №34. Об этом сообщает “Суспільне“ со ссылкой на заявление начальника департамента образования и гуманитарной политики города Сергея Воронова.

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По словам Воронова, факт заражения коронавирусом в черкасском детсаду официально подтвердили в субботу вечером.

Все дети, которые находились в этом дошкольном образовательном учреждении, теперь будут дома на самоизоляции вместе со взрослыми. Самоизоляция продлится 14 дней.

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Сам детский садик тоже закрыли. Там во время карантина проведут ремонтные работы.

Напомним, что в июне нынешнего года вспышка коронавируса произошла в одном из детсадов Броваров, Киевская область. Вначале заразилась одна воспитательница. Детский сад закрыли на карантин, а у сотрудников и персонала взяли биоматериалы на анализ. В результате оказалось, что заразились девять детей и трое взрослых.

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Теги: Черкассы, детский сад, COVID-19, коронавирус
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