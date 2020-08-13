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Кравчук заговорил о переезде ТКГ из Минска в Швецию

Комментариев: 3
Переговоры по Донбассу можно проводить не только в Беларуси, считает глава украинской делегации.
Кравчук допустил переезд ТКГ в Швецию
Кравчук допустил переезд ТКГ в Швецию
Леонид Кравчук/Фейсбук

В случае обострения ситуации в Беларуси переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе могут быть перенесены из Минска на другую площадку. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, пишет Интерфакс-Украина.

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“Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно“, - сказал первый президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потребовала от Беларуси освободить задержанных украинцев. Украинские граждане находятся в Беларуси как журналисты и не принимали участия в протестах.

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Теги: Кравчук, Минск, Беларусь, минские переговоры, ТКГ, Швеция
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    13.08.2020, 17:06
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну и правильно. Что в том Минске делать. Мог бы и Мадейру попросить. Хотя в его возрасте Швейцария - комфортный.
Woodbrother    13.08.2020, 16:54
Оценка:  -1
Woodbrother
Лучше на Соломоновы острова. Может там их людоеды сожрут.
ВосставшийИзБана    13.08.2020, 17:07
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
В Папуа Новую Гвинею.
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