Кравчук заговорил о переезде ТКГ из Минска в Швецию

Переговоры по Донбассу можно проводить не только в Беларуси, считает глава украинской делегации.

В случае обострения ситуации в Беларуси переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе могут быть перенесены из Минска на другую площадку. Об этом заявил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, пишет Интерфакс-Украина.

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“Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это – возможно“, - сказал первый президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потребовала от Беларуси освободить задержанных украинцев. Украинские граждане находятся в Беларуси как журналисты и не принимали участия в протестах.