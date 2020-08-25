В Павлограде открыли памятник, сделанный из пуль, снарядов и осколков
В День государственного флага Украины в Павлограде Днепропетровской области установили памятник защитникам страны, участвовавшим в боевых действиях на Донбассе. Это единственный в Украине мемориальный знак, сделанный из реальных пуль, снарядов и осколков, пишет Павлоград.dp.ua
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Необычный монумент установили возле волонтёрского “Музея войны “У Деда“, который основал побывавший в плену на Донбассе волонтёр Анатолий Токарев (позывной “Дед“).
Его, а также создателя памятника, солдата Александра Господа наградили нагрудным знаком. Присутствующим вручили награды от 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила — благодарности и медали.
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Отмечается, что необычен не только сам памятник, но и цветы у его подножья — в металлическом корпусе снаряда, расписанном маками, “распустились“ цветы — разорванные снаряды.
Знак освятили священнослужители, в том числе военный капеллан Дмитрий Поворотный.
Напомним, ранее Офис Генпрокурора назвал причину гибели украинских силовиков под Иловайском. Единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске в августе 2014 года, является военная агрессия РФ.