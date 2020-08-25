Зеленский попросил раввинов отговорить хасидов от приезда в Умань

Президент встретился с религиозными лидерами еврейской общины Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций страны и обсудил соблюдение противоэпидемических ограничений во время празднования Рош ха-Шана в Умани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: Запрета на въезд хасидов в Украину нет — Еврейская община

Зеленский отметил, что Украина понимает, насколько важно для десятков тысяч хасидов празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года. В то же время в этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы и привычки, ведь сейчас эпидемическая ситуация в Украине и Израиле вызывает большое беспокойство.

В этом году из-за COVID-19 сложная ситуация, с которой борется сейчас весь мир. Все большие скопления людей дают прирост инфицирования в разы ... Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах, - подчеркнул он.

Читай также: Власти Украины и Израиля призвали хасидов не ехать в Умань

Президент Украины сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и, по данным главы израильского правительства, в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тыс. верующих.

Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация, - пояснил Зеленский.

Читай также: Израиль просит Киев запретить паломничество

Он попросил представителей иудейских религиозных организаций Украины обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана этого года.

Президент напомнил, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в апреле, когда христиане отмечают Пасху.

Читай также: Возле Почаевской Лавры сняли на видео огромную колонну верующих

Глава государства также добавил, что из-за динамики распространения коронавируса в Украине правительство планирует ограничить въезд иностранных граждан.

Раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают ситуацию, которая сложилась из-за распространения коронавируса, и будут пытаться донести информацию до верующих.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запретил паломничество хасидов в Умань. В МВД обещают принять меры к тому, чтобы паломники не могли попасть в Умань.