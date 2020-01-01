Венедиктова на Новый год не получала подарков по работе, - СМИ

Информации о подаренном в праздники нет в бухгалтерском учете.

Генпрокурор Ирина Венедиктова не получала подарков к Новому году и Рождеству как должностное лицо.

Об этом сообщили Українські Новини со ссылкой на ответ по запросу.

В департамент планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета не поступали какие-либо документы в отношении учета подарков, полученных как подарки государству, уполномоченным должностным лицам Офиса генпрокурора, - говорится в сообщении.

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Уточняется, что если бы Венедиктовой дарили подарки по работе, информация о них была бы обнародована. Сведения о материальных ценностях, полученных на посту генпрокурора, по закону, нужно вносить в бухгалтерский отчет. О том, что дарили Венедиктовой вне работы и дарили ли вообще, в Офисе генпрокурора не знают.

Добавим, как стало известно ранее, за октябрь Ирина Венедиктова получила зарплату 108 тыс. грн.

Напомним, ранее мы писали, что бывший глава САП Холодницкий заразился COVID-19.

