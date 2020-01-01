Главное 14 января: Подешевевший газ и “карантинные” бизнес-штрафы

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

За клиентов без маски будут штрафовать depositphotos.com

До 18 января Кабмин утвердит снижение тарифов на газ, за допуск клиентов без защитного средства начали официально штрафовать бизнесменов. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Украинцам снизят газовые тарифы

“Слуги народа” и премьер Денис Шмыгаль совместно с временным министром энергетики Юрием Витренко одобрили уменьшение цен на газ. Предельную стоимость утвердили на уровне 6,99 грн. за кубометр. Распределение будет стоить максимум 1,79 грн. В свою очередь, Нафтогаз готов выполнить постановление Кабмина и согласился поставлять газ по фиксируемой цене до конца карантина и отопительного сезона.

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Предпринимателям начали выписывать штрафы за “безмасочных” клиентов

С четверга, 14 января, в Украине начал действовать закон, согласно которому за клиентов без маски будут наказывать бизнес. Также санкции намерены применять, если посетителей не предупреждают о необходимости находиться в маске в заведении или не реагируют на ее отсутствие. Штраф выпишут и если средство защиты не прикрывает нос и рот. Сумма взыскания - от 3,4 до 5,1 тыс. гривен.

В Европе признали, что РФ установила военный контроль над Крымом до "референдума"

Европейский суд по правам человека подчеркнул, что Россия подчинила Крым до "референдума" 18 марта 2014 года. Там отметили, что РФ начала контролировать часть Украины, предположительно, с 27 февраля 2014 года. При этом Россия уверяла, что установила контроль по результатам так называемого референдума с марта.

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Депутаты проголосовали за свое сокращение в Раде

Комитет ВР по вопросам правовой политики выдвинул предложение согласовать законопроект о сокращении парламента с 450 до 300 народных депутатов. В итоге соответствующее решение одобрило 17 из 22 нардепов - членов комитета.

В Украине участникам COVID-вакцинации будут выдавать свидетельство

Сертификат о сделанной прививке от коронавируса будет выдавать семейный врач. Сейчас в МОЗ заняты поиском механизмов, как организовать процедуру. Медик будет вручать пациенту международный образец документа на английском или французском языке, поставив свою подпись и печать.

Напомним, ранее мы писали, что Кулеба прокомментировал встречу советников лидеров “нормандской четверки“.

