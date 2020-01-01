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Стало известно о состоянии солдата, раненного боевиками

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Украинская сторона поставила в известность СММ ОБСЕ о ранении бойца.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
armyinform.com.ua

Состояние здоровья украинского военнослужащего, раненного вчера, 15 января, боевиками на Донбассе, оценивается как стабильное. Об этом в Facebook сообщила Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Военнослужащий ВСУ получил ранение вчера вечером, когда боевики открыли огонь в районе Волноваха. Ему немедленно оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим “тишины“. В СММ ОБСЕ направлена соответствующая нота.

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15 января в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ. Укрианские военнослужащие были вынуждены открыть огонь в ответ.

Напомним, 14 января в Запорожье простились со старшим солдатом 56-й  Мариупольской отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегом Андриенко, которого на Донбассе убил снайпер боевиков. 

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Теги: военнослужащий, ранение, Донбасс, боевики
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