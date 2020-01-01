Главное 16 января: Украинский язык в обслуживании и "дело Кернеса"

Подборка основных новостей bigmir.net за минувшие сутки.

Сфера обслуживания перешла на украинский язык

С 16 января в Украине обслуживание на украинском языке стало обязательным для всех заведений сферы услуг. Это касается не только торговли, но также кружков, секций, медобслуживания, социальных услуг. По просьбе клиента обслуживание может проводиться на другом языке, по согласованию сторон.



Врач рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19

Врач-иммунолог Борис Донской заявил, что для переболевших COVID-19 вакцинация не обязательна. Он считает, что человек, который переболел коронавирусом, имеет более сильный иммунитет, чем тот, который появляется после прививки.



Прокуратура открыла уголовное дело из-за объявления Кернеса мэром

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением в 2020 году Геннадия Кернеса мэром Харькова. Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность). Она предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на 3 года.



На одесской Молдаванке раскопали столетнюю бутылку коньяка

В Одессе нашли старинную бутылку коньяка, которую сделали на заводе Шустов примерно в 1899-1906 годах. На аукционах подробный коньяк стоит от 12 до 40 тыс. долларов.



Витренко рассказал, почему в Украине напряженка с электроэнергией

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что нехватка электроэнергии в Украине в последнее время возникла из-за того, что на складах ограниченный запас угля.