Известно, сколько раз украинцы жаловались ЕСПЧ из-за Крыма и Донбасса

Граждане Украины подали в Европейский суд около 7 тыс. жалоб.

Украинцы направили 7 тысяч заявлений в адрес Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Все обращения связаны с ситуацией на временно оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.

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Об этом рассказал замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что цифру им озвучил европейский суд. Однако пока из 7 тыс. Украина имеет на руках материалы по 200 делам, связанным с Донбассом. Остальные обращения тоже должны передать.

Нам обязаны переслать эти заявления на том основании, что заявителями являются граждане Украины. И государство автоматически имеет право участвовать в рассмотрении дел в качестве третьей стороны, - отметил Лищина.

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Как известно, 14 января ЕСПЧ взялся рассмотреть жалобу Украины по Крыму в отношении РФ. Суд отметил, что в иске Украины содержалось достаточно доказательств, в частности, по нарушениям прав крымских татар на полуострове.

В МИДе назвали решение ЕСПЧ победой Украины в вопросе Крыма. При этом, по данным Минюста, окончательное решение по иску Украины против РФ Европейский суд примет в течение 5-10 лет.

Напомним, ранее мы писали, что ЕСПЧ принял первое решение по искам Украины против РФ по Крыму.

