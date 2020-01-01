В “ДНР” рассказали, сколько людей пропустили за сутки через КПП

В минувший день работал один пункт въезда-выезда Еленовка.

В прошедший день, 18 января, на территории “ДНР” с 9.00 до 18.00 работал ППТК Еленовка. За сутки въехало и выехало 109 человек и 35 транспортных средств.

Читай также: Россия довела до ручки: Кулеба объяснил проблемы Крыма

Об этом сообщило в сводке так называемое МЧС “ДНР”.

Уточняется, что 56 человек были допущены на территорию, подконтрольную боевикам. Также разрешили въезд в “ДНР” 19 авто.

Читай также: В Крыму похвастались успехами в туризме вопреки карантину

Еще 53 человека за сутки пропустили через КПП на территорию Украины. Кроме того, в подведомственную часть страны смогло заехать 16 единиц транспорта.

Добавляется, что в день за помощью в ППТК Еленовка обратилось 15 человек. С начала года помочь просило 20 лиц, из них 1 обратившийся нуждался в медпомощи.

Напомним, ранее мы писали, что в Бердянске будут судить участника группировки “МГБ ДНР“.

