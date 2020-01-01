Худший показатель заболеваемости наблюдается в Запорожской области.

В Украине норма по COVID превышена в 5 раз – Минздрав depositphotos.com

В Украине норма по COVID-19 превышена в 5 раз. Так, на 100 тыс населения приходится 201,6 пациент. Допустимый показатель составляет 40 случаев. Подробности передает пресс-служба Минздрава.

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Худшая ситуация с заболеваемостью была зафиксирована в Запорожской области – 359,8. Затем идет Николаевская область и Киев, с показателем в 323,9 и 300,2 соответственно.

Лучшая ситуация наблюдается в Кировоградской и Херсонской областях. Там показатель заболеваемости составляет 81,9 и 125,3.

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Стоит отметить, что по данным Минздрава в Украине сокращается заполненность COVID-коек. По состоянию на 24 января в стране занято 27,4% мест для больных коронавирусом. Всего в эксплуатацию введено 66 362 койки.

Показатели заболеваемости Минздрав

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки было выявлено меньше 4 тыс новых COVID-случаев. При этом выздороветь удалось 5 407 пациентам.

В это же время в Киеве врачи выявили 240 новых случаев заражения коронавирусом.