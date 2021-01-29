В городе Кривой Рог двое полицейских отправили вора под суд, а похищенное им золото присвоили.

Копы отобрали у вора похищенное золото и продали его сами

Копы отобрали у вора похищенное золото и продали его сами

Следователи ГБР завершили досудебное расследование по факту завладения чужим имуществом двумя работниками Криворожского отдела полиции Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Следствием установлено, что двое полицейских, расследуя кражу золотых украшений из квартиры жительницы Кривого Рога, в мае 2019 года задержали 34-летнего мужчину. Подозреваемый часть похищенного уже успел сбыть, а золотую цепочку подарил знакомой девушке.

На следующий день все украшения полицейские нашли, но возвращать хозяйке не стали. Вместо этого задержанному они предложили всё золото сбыть их знакомому “валютчику“ на одном из местных рынков, а деньги поделить на троих.

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Однако после реализации золотых украшений мужчина своей части средств не получил, а стал официально подозреваемым в краже по ч. 3 ст. 185 УК. Впоследствии обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

В то же время, в материалах дела отсутствуют какие-либо процессуальные документы, согласно которым работники отдела полиции изымали вещественные доказательства.

По заключению экспертизы рыночная стоимость украшений составляет более 130 000 гривен.

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Таким образом, двое полицейских обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ГБР завело дело на детектива НАБУ за финансовые махинации. Работнику антикоррупционного ведомства грозит статья за подлог.